Prix Liberté 2025. Cette étudiante ornaise a imaginé et conçu le trophée avec ses camarades

"On n'a pas compté les heures de travail, mais je pense qu'on a dépassé les 50h." Camille Lebarbier et ses 11 camarades, étudiants en CAP sculpteur ornemaniste au lycée Napoléon de L'Aigle, ont réalisé le trophée du Prix Liberté 2025. Si chacun des élèves a présenté un projet devant un jury, c'est celui de la jeune femme de 22 ans qui a été retenu. Le trophée représente sa conception de la liberté. "C'est quelque chose qui doit nous tirer vers le haut, un message d'espoir", commence-t-elle.

"Mon premier dessin, ce n'était pas ça du tout"

"C'est à la fois une main et un végétal avec cette graine qui s'ouvre à la lumière et d'où sort ce personnage qui représente l'humanité qui tend vers le ciel", présente Camille Lebarbier. Le prix a été réalisé en majeure partie en bois de merisier et de buis, hormis le personnage étant en bronze. Avant d'obtenir le trophée finalisé, l'étudiante a multiplié les croquis. "Mon premier dessin, ce n'était pas ça du tout. Il y avait l'idée de ce personnage qui sort de quelque chose, mais la forme a dû beaucoup changer parce qu'il fallait que ce soit réalisable", explique-t-elle.

Les 12 élèves étaient mis à l'honneur après leur conception du trophée du Prix Liberté.

Miser sur l'art pour représenter la liberté

Le trophée a été remis à la Région Normandie, mardi 20 mai, en vue de la cérémonie du 3 juin au Zénith de Caen lorsqu'il sera décerné à Gisèle Pélicot, représentée par son fils cadet. Dès la création du prix, la volonté était de le faire faire par des élèves normands, "qui n'ont pas forcément envie de se mettre derrière une feuille de papier pour réfléchir pendant des heures sur ce qu'est la liberté, mais qui sont à même de fabriquer, par leur côté artistique, un trophée qui représente la liberté", souligne Bertrand Deniaud, vice-président de la Région, chargé des lycées et de l'éducation.

Un moyen aussi de mettre en avant les "talents dans les lycées professionnels". Pour la première fois lors de la remise du trophée, des élèves de seconde étaient présents en plus de la classe qui a travaillé sur le prix. "Ça peut créer des vocations pour choisir la filière professionnelle et technologique", assure Bertrand Deniaud.