Rouen : la Chaloupe, du pain et de l’aide

“L’idée était au départ de répondre aux soucis causés par ce public au CHU qui n’était pas en mesure de les accueillir”, explique Nicolas Schmite, responsable du restaurant. Ce “public” a changé depuis quelques années. “Nous recevons de plus en plus de jeunes et de femmes. C’est signe que la grande précarité ne touche pas seulement des marginaux”.

Parer à l’urgence

En moyenne, 35 personnes s’y restaurent chaque jour. Elle viennent aussi chercher un accompagnement. “Nous sommes face à des personnes en rupture sociale totale pour la plupart. Il faut les aider à effectuer un certain nombre de démarches, administratives mais aussi médicales. Le but est de parer à l’urgence mais aussi de faire en sorte qu’ils gagnent en autonomie”. Il faut aussi reconnecter ce public au monde, au-delà de la dure vie de la rue. “Nous organisons régulièrement des sorties au musée, au cinéma ou à la plage. Ces personnes sont des accidentés de la vie, pas des incultes”.

Pratique. La Chaloupe, 1 place Saint-Vivien à Rouen. Ouvert de 9h30 à 16h30, du lundi au vendredi.