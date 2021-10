Les épiceries solidaires en surchauffe

A Canteleu, elle fait partie du paysage depuis 26 ans. Son nom est lourd de sens : Le Quotidien. C’est ici que les représentants des neuf épiceries de Normandie adhérentes à l’Association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES) s’étaient donné rendez-vous, le 9 février.

Dons de supermarchés

L’agglomération de Rouen compte cinq épiceries solidaires, affiliées ou non à l’ANDES. à Canteleu et Grand-Couronne, elles fonctionnent sur le même principe : les bénéficiaires sont choisis par le Centre communal d’action sociale (CCAS) qui fixe un montant mensuel d’achat par foyer. à l’épicerie, le bénéficiaire ne paiera que 10 % du prix affiché sur le ticket de caisse.

Solepi, qui compte deux épiceries à Rouen, une au Mesnil-Esnard et deux projets à Sotteville et Malaunay, est plus autonome. On peut s’y rendre sans passer par les services sociaux. Autre différence : elle achète 90 % des produits proposés, quand l’épicerie de Canteleu reçoit d’importants dons - jusqu’à une tonne par jour - de la part de supermarchés Carrefour ou Leclerc.“Depuis 2008, les demandes sont en hausse de15 %. Il y a de plus en plus de jeunes et de seniors”, remarque Guillaume Bapst, directeur de l’ANDES.