Les bains publics offrent un peu de chaleur aux rouennais les plus pauvres

Uniques en Normandie, les douches municipales de Rouen ont attiré 4 500 usagers en 2012, un chiffre en légère augmentation après l’application d’un tarif unique il y a un an. Désormais, la douche de 45 minutes maximum coûte 50 centimes. Un euro avec savon, shampoing et serviette.

Reflet de la précarité

L’établissement est utilisé surtout par une population défavorisée. “Il y a trente ans, quand nous sommes arrivées, on croisait M. et Mme Tout-le-monde qui venait doucher la famille, des scolaires dans le cadre de programme d’éducation à l’hygiène, des ouvriers, des personnes âgées ou des étudiants”, se souviennent Claudine Delauney et Ghislaine Noël, les deux employées des douches. Ces dernières années, le visage de l’usager type est celui du SDF. “Nous constatons cette précarité croissante”, reconnaît ainsi Anne Mélot, la responsable du service. “Les douches municipales ont plus que jamais une utilité sociale”.

Pratique. Ouvert le lundi matin, mardi après-midi, jeudi, vendredi et samedi toute la journée.