Ces derniers ont habillé la borne de deux bâches sur lesquelles il est inscrit "non écotaxe". La taxe doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Elle est dénoncée par les agriculteurs comme une mesure d'aggravation de la concurrence déloyale de nos voisins européens et parce qu'elle participerait à la chute de la compétitivité de la filière en France, déjà mise à mal et qui n’a plus la capacité d’encaisser une nouvelle charge. Au final, cette taxe se traduira par des pertes d’emplois et de richesses pour notre département selon le syndicat.

Jean-Michel Hamel secrétaire général de la FDSEA de la Manche

Action coup de poing de la FNSEA à Pontorson Impossible de lire le son.

Sébastien Amand, président de la FDSEA de la Manche