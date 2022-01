Cinq peines de prison ferme et une avec sursis ont été requis lundi 26 juin 2017 en appel à Rennes (Ille-et-Vilaine) contre six membres des Bonnets rouges pour la destruction d'un portique écotaxe en 2013 dans la Manche.

Les faits s'étaient déroulés à Pontorson sur la N176 le 28 décembre 2013.

Six jugés en appel

Parmi les 11 condamnés lors d'un premier procès au tribunal correctionnel de Rennes en septembre 2014, six ont fait appel de la décision.

L'avocat général a requis comme en première instance pour trois d'entre eux, 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Pour les autres, les peines requises sont les suivantes : deux ans de prison dont un avec sursis, six mois de prison dont quatre avec sursis et un an de prison avec sursis.

La décision a été mise en délibéré par la cour d'appel de Rennes au 3 octobre.

A LIRE AUSSI.

L'abandon de l'écotaxe, un "échec de politique publique"

Normandie : 18 mois de prison avec sursis pour le commerçant qui avait tiré sur ses cambrioleurs