Ce lundi soir, 100% Ouest spécial Indochine !

Ecoutez 100% Ouest avec Ilias ce lundi soir entre 20h00 et 00h00 et passez la soirée complète avec Indochine ! Ce soir vous découvrirez en exclusivité les derniers titres de l'album Black City Parade. un nouveau titre de l'album Black City Parade à découvrir toutes les heures + les titres collectors du groupe et leur plus beau live !

De 23h00 à 00h00, c'est 100% Indochine avec les plus grand succès et des titres live d'Indochine. 100% Ouest vous propose également des interviews exclusives avec le groupe ! Ce soir 100% Ouest devient IndoRadio, la radio du live en Normandie, c'est Tendance Ouest !