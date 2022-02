Nouveautés jeux vidéo : "Sonic Lost World", "Batman: Arkham Origins"

Sonic Lost World (3DS WiiU)

sortie le 18 octobre

Un nouveau jeu coloré, rythmé et inventif avec Sonic comme ambassadeur ne peu qu'intéresser les joueurs de Wii U potentiels. Plus agile et rapide que jamais, Sonic avance dans le monde de Lost Hex et affronte ses ennemis jurés : Dr. Eggman (alias Dr. Robotnik) et les Deadly Six. Il peut aussi se transformer en perceuse, fusée, note de musique, aigle ou astéroïde pendant le jeu.

Prix sur Wii U: €49

Prix sur 3DS: €39

Path of Exile (WinPC)

Dès le 23 octobre en téléchargement

Vous avez été déçus par "Diablo III"? Pourquoi ne pas regarder du côté de "Path of Exile", un jeu multijoueurs gratuit en ligne, un "hack and slash" qui a pris six ans avant de sortir, que l'on peut désormais télécharger après une phase de test en bêta publique de neuf mois.

Prix: Gratuit, options payantes dans le jeu

Batman: Arkham Origins (360 PC PS3 WiiU; 3DS Vita)

Sortie le 25 octobre

Comme son nom l'indique, ce jeu revient sur les origines de l'homme chauve-souris et les premières rencontres avec ses ennemis. De nouveaux personnages apparaissent comme les incontournables Pingouin, Black Mask et le fameux commissaire Gordon. Pour pimenter un peu plus, et en augmenter la durée de jeu, "Batman : Arkham Origins" est agrémenté de missions secondaires, que le joueur décide ou non de remplir.

Un mode multijoueurs est disponible sur 360, PC et PS3. "Batman: Arkham Origins Blackgate" accompagne la sortie sur 3DS et Vita.

Prix: €59, moins sur PC, 3DS et Vita

Wii Party U (Platforms)

Disponible le 25 octobre

"Wii Party" avait aidé à faire de la dernière console Nintendo un must des soirées entre amis. "Wii Party U" pour la Wii U contient plus de 80 nouveaux mini-jeux dans lesquels se lancer avec ses Wii Remotes ou sa GamePad.

Prix (avec extra Remote): €49

Battlefield 4 (360 PC PS3)

Dès le 1er novembre

C'est la dernière mouture de la légendaire série de jeux de guerre virtuelle qui s'est fait un nom grâce à ses actions en mode mutijoueurs coordonnés en ligne tant dans les airs, que sur terre et en mer. Des objectifs spécifiques sont proposés, on peut déclencher des événements qui viendront entièrement changer la dynamique de chaque niveau. Plus de dix cartes sont inclues dans le jeu de départ, on peut ainsi faire le tour du monde en modes solo ou multijoueurs.

Prix: €69

Dispo sur PlayStation 4 et Xbox One de lancement

Assassin's Creed IV: Black Flag (360 PC PS3 WiiU)

Sortie le 1er novembre

Emparez-vous des océans, mettez à sac des villages, et battez-vous pour garder votre liberté de capitaine pirate, tout en rencontrant des personnages historiques (comme Barbe Noire par exemple) du tournant du 18e siècle. La version sur Wii U sortira fin novembre.

Prix: €59

Dispo sur PlayStation 4 et Xbox One de lancement

