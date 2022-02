Les sapeurs-pompiers de Rémalard et de Bretoncelles ne forment plus qu'une seule "communauté de centres". C'est la 4ème fusion de ce type, dans l'Orne. Elle évite la fermeture de "petites" casernes rurales, et permet de mieux mutualiser les moyens humains, tout en maintenant une présence de proximité. Le capitaine Philippe Jourdheuil, qui commande la nouvelle unité, fusionnée :

Pompiers: une nouvelle "communauté de centres" dans l'orne Impossible de lire le son.