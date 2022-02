Découvrez les visages des Spiders de Rouen

Joueurs absents lors de la séance photo :



- Lukas Cik, 26 ans ,défenseur, n°26

- Adrien Digard, 24 ans, défenseur, n°13

- Edouard Beignot, 25 ans, défenseur, n°3



- Monique Labreux, présidente

- Yohann Labreux, directeur sportif

Pratique. Après une année de test à la Halle Saint-Exupéry, les Spiders sont de retour cette année à la MJC Rive Gauche, plus adaptée à leur terrain, mais plus petite. Un abonnement est disponible à 40€ et donne accès à tous les matchs de la saison, ainsi qu’aux play-offs et à la Coupe de France. Les matches Elite sont payants (5 €), gratuits pour les licenciés, et se déroulent à 18 h à domicile. Les matches de N2 et N3 se jouent à domicile à 20h15 et sont gratuits pour le public.

Le calendrier complet de la saison 2013-2014

Journée 1, 21 septembre : Rouen - Villeneuve-la-Garenne (7-9)

J. 2, 28 septembre : Angers - Rouen (6-3)



Reste à disputer :

J. 3, 12 octobre : Rouen - Grenoble

J. 4, 19 octobre : Amiens - Rouen

J. 5, 2 novembre : Rouen - Rethel

J. 6, 9 novembre : Rouen - Toulouse

J. 7, 16 novembre : Anglet - Rouen

J. 8, 30 novembre : Rouen - Paris XIII

J. 9, 7 décembre :

Aubagne - Rouen

J. 10, 11 janvier 2014 : Villeneuve-la-Garenne - Rouen

J. 11, 25 janvier : Rouen - Angers

J. 12, 1er février : Grenoble - Rouen

J. 13, 15 février : Rouen - Amiens

J. 14, 1er mars : Rethel - Rouen

J. 15, 8 mars : Toulouse - Rouen

J. 16, 29 mars : Rouen - Anglet

J. 17, 5 avril : Paris XIII - Rouen

J. 18, 26 avril : Rouen - Aubagne