Roller-hockey: les Spiders contraints à l’exploit en demi-finale des play-offs

Samedi 11 mai, à la Halle Saint-Exupéry, les Spiders recevront les Corsaires de Paris XIII pour le match retour des demi-finales. Ce match pourrait bien être le dernier des Spiders cette saison puisqu’ils ont été défaits le week-end précédent dans la capitale.

Il leur faudra remonter quatre points d’écart. Samedi 4 mai, les Corsaires ont imposé leur fougue dès la première mi-temps (4-1). La seconde n’a pas non plus été en faveur des Rouennais, qui ont encaissé un ultime but (5-1 pour Paris XIII). Dans l’autre demi finale, les Artzak d’Anglet, vainqueurs de la Coupe de France 2013, se sont imposés 7-4 face aux Fous du Bitume de Villeneuve-la-Garenne.

Pratique. Spiders de Rouen-Paris XIII, demi-finale de play-offs, match retour. Samedi 11 mai, à la Halle Saint-Exupéry. Coup d’envoi du match à 18h.