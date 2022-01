Roller-hockey : les Spiders joueront le maintien

Lors de la 1re journée, samedi 21 septembre, ils recevront les Fous du Bitume de Villeneuve-la-Garenne, champion d’Europe (Coupe des Confédérations).

Une équipe jeune

Un match qui s’annonce difficile. “L’équipe a été très remaniée et rajeunie. L’effectif, dans l’ensemble, n’a pas encore l’expérience du niveau Elite, reconnaît l’attaquant Allan Labreux, porte-parole de l’équipe. L’équipe est tournée vers l’avenir, en accord avec la politique du club qui, depuis deux saisons, est axée prioritairement sur la formation des jeunes, que l’on prépare pour le haut niveau”. Contrairement à la saison passée, les Spiders jouent le maintien. “Les play-offs seront un bonus et nous souhaitons aller le plus loin possible en Coupe de France”.

Pratique. Spiders Rouen-Fous du Bitume samedi 21 septembre, 18h, MJC Rive Gauche.