Où sortir ce week-end autour de Caen ?

Le CCN reprend du service

“Une douce imprudence”, c’est un duo en forme de “poème en actes”, une chorégraphie partagée des interprètes Éric Lamoureux et Thierry Thieû Niang.

Dimanche 13 octobre à 17h à l’IMEC de St-Germain, puis les 10/11 (CCN) et 15/12 (IMEC).

Grégoire en showcase à Caen !

L’eau a coulé sous les ponts depuis le single Toi+Moi, mais Grégoire est encore là ! Il sera en showcase et dédicaces à l’espace culturel Leclerc ce mercredi.

Mercredi 16 octobre à 17h à l’espace culturel Leclerc, rue Lanfranc. Tél. 02 31 85 75 61.

Michaël Grégorio, phénomènal

Entre ses prouesses vocales et son talent d’imitateur, le jeune artiste continue de nous impressionner. Quarante concerts en un seul spectacle !

Vendredi 11 octobre à 20h au Zénith. 35/42€. 02 31 50 32 30 ou www.premier-rang.com.

Caen fête le timbre

Venez découvrir la philatélie et rencontrez des passionnés du timbre loisir. Pour 2013, l’air est à l’honneur.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre à l’Eglise Saint Nicolas, rue Saint Nicolas à Caen. Gratuit. Infos au 02 31 80 77 39 ou sur www.ffap.net.

Larguez les amarres au Boat expo !

Le salon nautique réunit les amoureux de la mer pour sa 8e édition. Vente de bateaux, démonstrations sur le canal et course de paddle sont au programme.

Du 11 au 14 octobre, 10h-18h, au Port de Caen-Ouistreham. Infos sur www.boatexpo.fr.

Connaissances du monde, dans l'Ouest américain

En avion, en montgolfière, en rafting, découvrez les images époustouflantes de l’Ouest américain commentées par leur auteur Eric Courtade.

Mercredi 16 octobre à 14h45 au Centre de Congrès à Caen. 4,5/8/9€. Tél. 02 31 85 10 20.

A l’abordage, moussaillons !

Venez vous régaler de mots et de notes pour un goûter littéraire consacré aux pirates. A déguster en famille sans modération, et dès 6 ans.

Les 13, 15 et 16 octobre au Théâtre du Champ-Exquis, Blainville-sur-Orne. 4€. Tel. 02 31 44 08 31.

Philippe Delerm à l’honneur des Automnales

Les Automnales normandes vous invitent à découvrir l’univers de l’écrivain à travers des lectures, conférences et le concours d’écriture “à la manière de”.

Du 12 au 18 octobre, Bibliothèque Caen centre-ville. Tél. 02 31 30 47 00 ou http://bdp.calvados.fr.

Les monuments historiques, l'expo photo

Conçue à l’occasion des dernières 30e Journées européennes du patrimoine, cette exposition photographique présente une sélection des monuments historiques des XIXe et XXe siècles en Basse-Normandie, montrant la diversité du patrimoine monumental de Basse-Normandie, de l’avant-port de Honfleur à la silhouette futuriste du réservoir d’Hérouville-Saint-Clair. Une frise recense aussi les 40 monuments protégés ces dernières années.

Jusqu’au 31 octobre 2013 à la Direction régionale des affaires culturelles, 13 bis rue Saint-Ouen. Tél. 02 31 38 39 40.

Des jardins éphémères place Saint-Sauveur

La place Saint-Sauveur s’habille de près de 2 600 plantes pendant trois semaines : trois espaces différents rendent hommage à la plus pure tradition française ou aux jardins contemporains.

Vendredi 4 au 21 octobre sur la place Saint-Sauveur. Libre et gratuit. Tél. 02 31 30 41 00.

L’encre artistique

L’exposition “Caen-Tokyo : un pont d’encre” est à voir à l’église du Vieux St-Sauveur : elle présente le travail de trois peintres japonaises, un peintre et poète d’origine algérienne et un peintre de Caen autour de ce même mode d’expression artistique.

Jusqu’au samedi 18 octobre à l’église du Vieux Saint-Sauveur. Précisions au 06 72 10 24 65.

“Eau, eden ou enfer” au musée de Vire

Cette exposition évoque le rapport de l’homme à l’eau, de la contemplation à la domination, dans une série de tableaux de peinture du XIXe siècle.

Jusqu’au 3 novembre au Musée des arts et traditions populaires de Vire. Tél. 02 31 66 66 50.

Le BBC a 20 ans !

Trois temps forts : un concert exceptionnel de Bow Low avec l’orchestre d’Hérouville, les tubes de 1993 par la scène régionale et Tindersticks en guest-star !

Vendredi 11, jeudi 17 et samedi 19 octobre à 20h au BBC d’Hérouville. Tél. 02 31 47 96 13.