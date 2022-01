Le sosie Johnny Rock devant le tribunal de Cherbourg

Johnny Rock comparaissait à 10h00 devant le tribunal de Cherbourg ce mardi 8 octobre, pour fraude et travail dissimulé entre 2006 et 2013. La justice lui reprochait également d'avoir cumulé son allocation qu'il touche en tant que victime de l'amiante et ses revenus touchés lors des spectacles comme sosie de Johnny Halliday.

Le procureur avait requis à son encontre 105 heures de travail d'intérêt général, mais le tribunal a relaxé le sosie sur les faits de travail dissimulé et fraude.

Cependant, les juges l'ont reconnu coupable d'avoir cumulé ses revenus de sosie et l'indemnisation amiante. Il devra s'acquitter d'une amende de 1000 euros et rembourser la Caisse d'Assurance de la Santé au travail (CARSAT) de la somme de 23.470 euros. D'ici là, ses droits d'allocation sont suspendus.