Deux couples face à des braqueurs à Valognes

Les cas de deux "pieds nickelés en goguette", selon le procurreur, était examiné hier, mardi 5 mars au tribunal de Cherbourg. Pourtant, il n'y avait qu'un seul prévenu à la barre, le second ayant disparu trois jours après les faits !

Alcool et stupéfiants

C'était une nuit d'avril 2010. Un individu de 33 ans, 14 mentions à son casier judiciaire, partage une bouteille de whisky avec un compère âgé de 19 ans, dans les locaux de l'Afpa, à Cherbourg. Fortement alcoolisé, il entraîne alors son camarade à Valognes, pour une expédition punitive : son but, récupérer une dette de 420 euros, sur fond de stupéfiants.

Menaces au pistolet... à billes !

Vers 00h30 les deux hommes se présentent au domicile de celui qui est supposé leur devoir de l'argent. Mais la maison est occupée par un jeune couple, menacé, pistolet braqué sur la tempe, de rembourser ! Il s'agissait en fait d'un pistolet à billes... Les parents du jeune homme menacé s'en mêlent, eux aussi visés par les pistolets factices.

10 mois ferme

Après délibération, le prévenu absent écope de 10 mois de prison ferme et son camarade, désormais titulaire d'un CDI et sans nouvelles mentions à son casier judiciaire depuis cette affaire, de 6 mois de prison dont 3 avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans. Ils devront aussi solidairement verser des indemnités aux victimes, ce qui risque d'être difficile étant donné la disparition soudaine de l'un des prévenus...