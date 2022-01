Découvrez ce mardi soir dans 100% Ouest le dernier extrait d'Avicii !

L’un des DJs les plus en demande ces temps-ci, Avicii arrive par la grande porte avec son premier album True chez un major.

Le disque de Avicii commence en force avec les deux premiers singles Wake Me Up et You Make Me qui donnent tout de suite le ton avec les sonorités et mélodies très pop. On ne se lasse pas d’entendre la chanson avec Aloe Blacc qui jongle avec des sons country sous des airs électro/pop.

Moins de trois mois auront suffi à Avicii pour franchir la barre du million d'exemplaires avec "Wake Me Up!" Il n'a que 23 ans, le DJ avait déjà signé le meilleur démarrage de l'année et de loin lors de la sortie de son single, écoulé à 267.000 exemplaires en première semaine !

