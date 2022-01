Hors Normandie. Découvrez Kimotion - Once We Can Fly (feat. Carly Gibert)

"Once We Can Fly" un morceau brûlant que l'on souhaite vous faire partager.



Kimotion est un duo de frangins originaires de Clermont-Ferrand: Andy et Charlie. Ils sont multi-instrumentistes et ont su prouver leur talent en se produisant aux côtés de DJ reconnus mondialement comme David Guetta, Avicii, Martin Garrix, Robin Schulz, Jonas Blue et même Klingande.

La voix de la célèbre instagrameuse Carly Gibert vient sublimer le morceau. La jeune chanteuse espagnole, âgée de seulement 15 ans est très populaire sur ce réseau social.





Découvrez: Kimotion feat. Carly Gibert - Once We Can Fly