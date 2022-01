Hors Normandie. Découvrez : Lost Frequencies – Crazy (feat. Zonderling)

Felix De Laet, alias Lost Frequencies s'est fait connaître en 2014 quand il a remixé "Are You With Me" d'Easton Corbin. Le succès est immédiat, et il se place N°1 dans de nombreux pays en Europe.

Il sort ensuite deux autre singles aussi savoureux, "Reality", et "Here With You". Des productions qui le mènent aujourd'hui aux sommets des statistiques musicales. Pour fêter son milliard d'écoute sur le web, la star belge sort sont nouveau single "Crazy", en featuring avec le duo allemand Zonderling.



Found Frequencies.

En plus de ce nouveau single, le DJ / Producteur lance aussi son propre label appelé Found Frequencies et produira des jeune talents, dans la même veine musicale que lui.

Tout sourie donc à Lost Frequences, et cette année son talent est récompensé par une entrée fracassante dans le classement DJ Mag Top 100, le classement de références dans le monde qui classe les meilleurs artistes de musique électroniques. Il fait une entrée directe à la 26ème place.



Lost Frequencies – Crazy (feat. Zonderling)

