Rives de l'Orne : ils forcent le magasin et volent une centaine de vêtements de marque

Vendredi 27 septembre vers 4h55, une petite Audi s'approche du magasin de vêtements de marque Events Family, à l'extérieur de la galerie commerciale des Rives de l'Orne. A l'aide d'un câble solidement attaché à la porte, les individus réussissent à forcer l'entrée. Deux individus sortent de la voiture, et remplissent en quelques allers-retours leur véhicule d'une centaine de vêtements de marque, malgré l'alarme qui s'est déclenchée.

Moins de trois minutes après, les voleurs ont quitté la place. Sur la vidéo de surveillance, leurs visages apparaissent dissimulés. "Ce sont des professionnels qui savent s'y prendre et savent à quelle heure frapper", estime-t-on dans les locaux de la Police nationale à Caen, qui lance un appel à témoins. "On voit plusieurs véhicules s'approcher de l'effraction, et s'en éloigner." Les éventuels témoins sont invités à appeler la brigade des vols par effraction au 02 31 29 22 22.

Le chiffrage du préjudice n'est pas encore déterminé, et le commerçant n'a pas encore porté plainte.