Dès le premier jour, les Rives de l'Orne font le plein

Sur le pont Churchill qui fait le lien entre le centre-ville de Caen et ce nouveau quartier des Rives de l'Orne, le flot de curieux est ininterrompu malgré le temps maussade. Depuis l'ouverture ce mardi 14 mai, les Caennais se pressent aux boutiques, dont une grande partie n'existait pas avant dans la capitale régionale, comme aux bureaux d'information, dont les agents distribuent plans et bons à tour de bras, et peinent à satisfaire les nombreux potentiels clients.

Certains n'ont pas attendu, et croulent sous le nombre de sacs de toutes marques. Au vu de cette première journée, on imagine aisément comment ce nouveau centre commercial pourrait dépasser l'objectif affiché de 4,5 millions de personnes cette année.