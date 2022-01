Rouen / Métropole : "Non au coup de force" disent les communistes

Si le projet de loi passe, Rouen pourra devenir métropole en un an ou deux, "par simple décret". Or, les élus PCF de l'agglomération craignent "la disparition progressive de nos communes", exprime Thierry Foucaud, sénateur-maire (PCF) de Oissel. "Il importe d’informer ces populations que leurs maires ne seront bientôt plus compétents en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, de politique locale de l'habitat et d’urbanisme, de politique de la ville".

Les élus communistes demandent que les citoyens soient associés à ces décisions, "qu’ils puissent s’exprimer, comme le prévoit la Constitution, quand il est proposé de modifier le cadre institutionnel local". "Non au coup de force", tonne M. Foucaud.