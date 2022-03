Rouen. Métropole de Rouen : des échéances à l'Armada et à 2030

"Ce que nous avons fait depuis la création de la CREA est unique en termes d'investissement", estime Frédéric Sanchez, le président de la métropole. Il évoque notamment les travaux en cours, comme la nouvelle ligne T4, le projet cœur de métropole à 36 millions d'euros, la réfection de l'Aître Saint-Maclou, le projet Seine-Sud ou encore la rénovation de stations de métro. "Nous voulions rendre la ville attractive pour la prochaine Armada en 2019, même si tous ces travaux ne seront pas complètement achevés", explique-t-il. "Nous sommes des aménageurs", poursuit le président, en évoquant de nouveaux investissements à venir d'1,5 milliard d'euros dans les dix années à venir, notamment dans le cadre de la COP21 locale.

Transfert de compétences de la ville centre

"La ville centre rencontre un certain nombre de difficultés financières", explique le président. Elle doit pouvoir confier à la Métropole la gestion de nouvelles activités comme l'Opéra, l'école des Beaux-Arts ou la patinoire.

La métropole de la mobilité du future

"Quand on dit Toulouse, on pense Airbus et aviation, quand on dit Rouen, on est plus en difficulté", confesse le président. Non pas que la ville manque d'atout, mais il "faut que l'on se singularise pour rentrer en concurrence". La mobilité du futur est le positionnement choisi par Rouen pour son rayonnement, avec l'expérimentation des voitures autonomes à venir, mais aussi Renault Cléon, Transdev et les écoles d'ingénieurs. L'objectif est de revendiquer dans les années qui viennent d'être l'un des "pôles mondiaux de l'invention de la façon de se déplacer de demain".

Capitale européenne de la culture

"Il est légitime de se projeter dans ce défi ambitieux comme 9e métropole de France", estime Frédéric Sanchez. Aux acteurs locaux de la culture de s'en saisir, selon l'élu, pour faire de cette candidature un succès en 2028. Un moyen aussi de rendre leur fierté à des Rouennais prompts à "l'auto-bashing", pour reprendre l'expression du maire de Rouen, Yvon Robert.

Le Panorama XXL sur les quais pour l'Armada

Le Panorama, qui devait être éphémère, a été couronné de succès avec des entrées qui ont dépassé les attentes. La Métropole est toujours à la recherche d'un site pérenne pour le déménagement du site. En 2019 pour l'Armada, il sera donc toujours sur les quais et les organisateurs devront composer avec le cylindre.

Trois projets pour l'espace 105

Cet espace vide sur les quais à côté du 106 a été le grand oublié de l'appel à projet "Réinventez la Seine". La métropole avec le port de Rouen a relancé un nouvel appel à projet séparé pour cet espace avec plus de succès. Trois candidatures de privés sont à l'étude pour cet espace. Une décision doit être prise dans le courant du mois de février.

Plus de décentralisation

"Nous ne sommes pas au bout du processus de décentralisation", affirme le président de la MRN, qui estime qu'il faut gagner en réactivité. "On a laissé subsister trop de niveaux d'administration". Le département est le bon niveau à supprimer pour "simplifier le millefeuille".

