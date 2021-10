Pierre Laurent (PCF) est à Rouen

Vendredi 27 janvier, Pierre Laurent rencontrera à 9h des salariés du secteur de la Santé au siège de la fédération PCF de Rouen. A 11h, il donnera une conférence de presse en présence des candidats aux législatives, de Michèle Ernis (Gauche Unitaire) et Sébastien Jumel (PCF), maire de Dieppe et membre du Conseil national de campagne du Front de gauche. Enfin, à 14h, on le retrouvera aux côtés de salariés de la filière papier-carton de la Chapelle d'Arblay.