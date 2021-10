François Hollande à Petroplus : "Où est le président de la République ?"

"Vous êtes un symbole", a-t-il lancé aux dizaines de salariés et syndicalistes présents en fin de matinée dans le self du site Petroplus de Petit-Couronne. "Le symbole du comportement des banques, aux abonnées absentes ; d'un industriel qui n'est pas présent non plus,qui n'investit pas, le symbole aussi du désengagement de l'Etat. Où est le gouvernement ? Où est le président de la République ?". Enfin, François Hollande a pointé du doigt la "responsabilité de l'Europe" dans la situation que traverse Petroplus.

Le candidat socialiste, entouré de Laurent Fabius, député et président de la Crea, Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime, et Guillaume Bachelay, vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie et par ailleurs présent dans son équipe de campagne, a appelé à répondre au plus vite à trois "urgences" : financière, industrielle et européenne.

"Il faut trouver un opérateur pour la raffinerie, un opérateur qui investisse, car dans le cas contraire, ce sera la mort à petit feu de l'entreprise. Et c'est à l'Etat d'aider à trouver cet opérateur". Plus généralement, M. Hollande a demandé que l'Europe impose aux produits issus de l'importation les même règles et normes que ceux produits sur son territoire.

Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche) et Hervé Morin (Nouveau Centre) sont tous les deux attendus sur le site Petroplus de Petit-Couronne ce vendredi 6 janvier, en milieu de journée.