Ouistreham cherche des bénévoles pour aider les petits

"Ville de Ouistreham cherche bénévoles pour aide aux leçons. Avis aux retraités, futurs profs ou éducateurs !" En ce début d’année, ils ne sont que 18 enfants du CP à la CM2 à faire partie de cette garderie spéciale des écoles Briand et Charcot de Ouistreham. "Chacun des bénévoles et des personnels employés par la mairie s’occupe de deux, voire trois enfants. Plus nous aurons de bénévoles, plus nous pourrons accueillir d’enfants !", explique Tania Dos Reis, qui enseigne en maternelle et coordonne l’aide aux leçons.

Au programme de cette heure d’étude (16h30-17h30) plus décontractée qu’à l’accoutumée, un goûter, de la lecture, de la poésie ou des devoirs, selon les besoins. "Les enfants de l’aide aux leçons ne savent pas par où commencer. Ils ont des difficultés à travailler chez eux parce que leurs parents rentrent tard ou parlent peu le français. En une année, on voit bien les progrès qu’ils font : c’est très enrichissant pour nous aussi !"