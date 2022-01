Médecine à Caen : la course au bon amphi

La scène a de quoi surprendre. Le jour n’est pas encore levé en cet fin d’été que déjà une soixantaine d’étudiants inscrits en première année commune aux études de santé, font la queue devant l’entrée de l’amphithéâtre Fresnel du campus I de l’université de Caen.

Ils veulent être sûrs d’avoir une place dans la grande salle de cours magistral, afin de bénéficier du cours en direct du professeur qui leur livrera son savoir trois quarts d’heure plus tard. Les perdants devront se contenter d’aller suivre le cours sur écran, retransmis en différé, dans d’autres amphis du campus.

Débrouillard et solidaire

"En fonction de la tournée des femmes de ménage, c’est telle ou telle porte qui ouvre en premier", explique Antoine Jacques, déjà rompu depuis la rentre à cet exercice qui se répète chaque matin. "Nous nous répartissons aux différents accès et par SMS, nous nous indiquons là où il est possible d’entrer".

Une place pour quatre étudiants

"Certains sont très organisés : ils viennent dès 7h15 à tour de rôle et gardent des places pour leurs amis", observe Damien Klaeyle, lui aussi inscrit en première année. "C’est important de pouvoir être dans la salle du prof, d’abord parce que c’est plus vivant, et aussi parce qu’on peut aller discuter avec lui à la fin du cours".

De nombreux étudiants n’ont pas cette chance. L’amphithéâtre Fresnel ne peut accueillir que 300 personnes, alors que la promotion 2013-2014 en compte 1 200...

Certains ont fait une croix sur "Fresnel". "Le cours est retransmis sur des rétroprojecteurs dans trois autres amphithéâtres. Le "'D1' est le moins convoité car la voix du prof y est à peine audible", indique Laurie de Palo qui , chaque matin, attend l’ouverture d’une autre salle à 7h30. "L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c’est ce que je me dis tous les jours", s’amuse Kévin Milsent. Cette assiduité accrue leur offrira-t-elle le précieux sésame à l’issue du concours en mai prochain ? On ne peut que leur souhaiter.