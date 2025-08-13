Santé. Ne mangez pas ce fruit si vous voulez éviter les moustiques !

Malgré les sprays, les prises électriques anti moustiques ou tout autre moyen pour éviter de se faire piquer chez soi, presque personne n'échappe aux moustiques, à leurs bruits aigus en pleine nuit et à leurs piqûres. Et selon une étude menée par des chercheurs de l'Université du Wisconsin, et publiée par la suite dans le Journal of insects, la banane est le fruit qu'il faut absolument éviter de manger en plein été pour éviter ce genre de désagréments.

La banane est donc le fruit défendu car, lors de sa digestion, elle entraîne la production de COV (composés organiques volatils), tels que l'acide lactique et l'éthanol. Ces substances sont émises par la peau et deviennent des repères olfactifs pour les moustiques qui sont directement attirés. Vous devenez ainsi un aimant à moustique !

Quoi manger à la place pour éviter d'attirer les moustiques ?

Pour éviter ce côté magnétique envers les moustiques, plusieurs aliments s'offrent à vous. Vous pouvez notamment consommer de l'ail, qui en plus de vous garantir une forte haleine, est composé de molécules acides à base de soufre, dont les moustiques sont réfractaires.

Sinon, en restant dans les fruits, vous pouvez consommer tout fruit à base d'agrumes, qui avec la pulpe permet de perturber l'odorat des moustiques et de les désorienter. Et si vous aimez les bananes et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en consommer, à vous les piqûres mais, au moins, on vous aura prévenu.