Saint-Lô. Objectif neutralité carbone : comment l'hôpital va réduire drastiquement sa consommation d'énergie

La consommation énergétique de l'hôpital de Saint-Lô équivaut à celle de la population de la ville d'Agneaux et de ses 4 200 habitants. La comparaison d'Eric Vernier, directeur de la transition écologique de l'établissement, permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui attend le Mémorial. Le décret éco-tertiaire impose au centre hospitalier une réduction de 40% de sa consommation en 2030, jusqu'à atteindre l'objectif de neutralité d'ici 2050.

Pour y parvenir, le directeur Frédérick Marie a signé une convention de partenariat avec GRDF, officialisée mardi 3 septembre. Le distributeur de gaz offre à l'hôpital une aide financière et des moyens techniques, lui permettant de mener un diagnostic sur l'ensemble des bâtiments. Soit "un audit géant sur 60 000m²".

"Faire des simulations et choisir les solutions les plus pertinentes"

Concrètement, il permet à l'hôpital de se doter d'un modèle 3D de ses infrastructures, qui lui offre la possibilité d'imaginer de multiples scénarios et d'analyser leurs conséquences sur le bilan énergétique de l'établissement. "C'est un partenariat original, se félicite Frédérick Marie. L'outil que l'on a pu modéliser nous permet d'avoir une photo à l'instant T, sur l'ensemble du patrimoine immobilier de l'hôpital, de faire des simulations et de choisir les solutions les plus pertinentes pour gagner en performance énergétique et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre."

"C'est un partenariat avec un hôpital d'une ampleur inédite, complète Guillaume Virmaux, directeur du marché d'affaires en Normandie pour le distributeur de gaz. Le projet d'entreprise de GRDF est tourné vers la décarbonation. Sur le territoire normand, l'hôpital de Saint-Lô s'est montré mature sur le sujet." Les conclusions de ces simulations doivent être livrées pour le 15 novembre.

Une facture à six millions d'euros en 2023

"Il faut se demander ce qu'il est possible de faire en termes d'optimisation avec l'existant, puis imaginer des scénarios d'investissement, en prenant en compte l'enveloppe, le fait que l'hôpital est classé aux monuments historiques et qu'il doit pouvoir continuer à accueillir du monde", précise Mickaël Tournier, ingénieur GRDF. Le partenariat devrait aussi permettre à l'hôpital Mémorial de réduire sa facture, qui avait été multipliée par quatre pour atteindre les six millions d'euros en 2023.

Les études effectuées ont en revanche révélé une mauvaise surprise à la direction de l'hôpital, qui a constaté que près de 50% de sa consommation d'énergie, au sens global, relevait de l'achat de médicaments (leur production étant coûteuse en énergie) et aux dispositifs médicaux. La marge de manœuvre est donc à trouver ailleurs.