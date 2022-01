A Caen, la Ville veut vendre des logements

Lundi 30 septembre, le conseil municipal de Caen devrait entériner la cession de 148 logements d’habitat social dont la Ville est propriétaire, au nord et au sud de la rue des Treize acres (quartier du Chemin-Vert, 100 logements) et dans les rues des Frères Colin et des Frères Michaut (Clos Herbert, 48 logements).