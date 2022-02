Bilan de la Saint-Sylvestre : assez calme

Pour les policiers, gendarmes et pompiers du Calvados, la nuit de la Saint-Sylvestre a été assez calme.

Le bilan de la nuit à Caen s'élève à trois voitures incendiées, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Hérouville-Saint-Clair et dans le quartier de la Guérinière.

Plusieurs poubelles ont aussi pris feu dans la capitale bas-normande mais aussi à Dives-sur -Mer, Deauville, Trouville et Lisieux.



