Orages à Caen : la Préfecture fait le point

La cellule de crise activée hier sera de nouveau réunie ce matin pour dresser un bilan précis de l'épisode orageux de ce lundi 22 juillet. Les secours ont eu à établir des priorités, hier, devant le nombre important d'interventions demandées. Parmi les difficultés les plus importantes, les actions de pompage dans les établissements hospitaliers : le CHU de Caen et l'hôpital du Bon-Sauveur ont été particulièrement touchés, a fait savoir la préfecture du Calvados ce matin.

Toutes les interventions non urgentes ont donc été reportées et devraient être menées à bien aujourd'hui. C'est par exemple le cas de la Cour d'Appel de Caen et des bâtiments, justement, de la Préfecture.