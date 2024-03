Caen. Carnaval étudiant 2024 : "Le bilan montre que ça s'est bien déroulé"

L'édition 2024 du carnaval étudiant de Caen a réuni 31 000 participants jeudi 28 mars sur l'ensemble du parcours, qui a démarré à 14h devant le campus 1 de l'université et jusqu'à 23h au Parc des expositions.

Niveau sécurité, la préfecture du Calvados a mobilisé près de 700 personnels issus des services de sécurité publique et privée, de santé et de secours. Au total, 210 personnes ont été prises en charge pour une "alcoolisation excessive, mais aussi des petits traumatismes liés à des chutes", rapporte la préfecture. 21 de ces victimes ont été hospitalisées. Dans l'ensemble, c'est 16 personnes de plus, par rapport à l'année dernière.

Les forces de l'ordre ont procédé à 15 interpellations tout au long de la journée. "Trois personnes déguisées en moine ont été interpellées dans le cortège après avoir volé des tenues à l'église Saint-Jean. Elles ont avoué sur-le-champ." Des interpellations pour des "incidents ponctuels, mais pas de bagarre", précise la préfecture.

Au niveau des contrôles routiers, 16 infractions et délits ont été relevés pour "détention de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiant, entraînant le retrait de six permis de conduire".

Dans l'ensemble, la préfecture se dit "satisfaite" car "le bilan montre que ça s'est bien déroulé quand on voit le nombre de participants".

• Lire aussi. [Photos + vidéo] Caen. Edition 2024 du carnaval étudiant : nos plus belles images !