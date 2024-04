Caen. Près de 175 objets perdus après le carnaval étudiant

Téléphones, portefeuilles ou encore clés de voiture… Comme chaque année, le service des objets trouvés s'active après le carnaval étudiant de Caen. Pour l'édition 2024, qui s'est déroulée jeudi 28 mars, la pêche est encore bonne : "Au total, nous avons récupéré près de 175 objets, explique Emmanuelle Létoffé, responsable du service relation usagers. Il y a déjà une centaine d'objets restitués. Par exemple, sur 65 téléphones, il y en a 54 qui sont repartis."

• Lire aussi. [Photos + vidéo] Caen. Edition 2024 du carnaval étudiant : nos plus belles images !

Parmi les chanceux, Hippolyte Dormois n'y croyait plus trop : "J'ai fait la double, j'ai perdu mon téléphone et ma carte bleue à la fin du carnaval. Avec mes études et mon travail, je n'ai pas eu le temps de venir plus tôt. J'avais perdu espoir mais je me suis dit qu'avec un peu de chance, c'était aux objets trouvés. Il n'y a que mon téléphone, mais c'est le principal." C'est un véritable soulagement pour cet étudiant : "Je suis super content. Comme tout le monde, dans mon téléphone il y a toute ma vie."

Que se passe-t-il après ?

Après une semaine, certains objets n'ont toujours pas retrouvé preneur. Les objets vont donc suivre une procédure habituelle pour le service des objets trouvés. "Désormais, ils vont rentrer dans notre procédure d'objets trouvés qui est réglementaire. C'est-à-dire que nous les numérotons et maintenant, il y a délai légal pour les récupérer", précise Emmanuelle Létoffé. Un délai qui peut aller de la destruction immédiate jusqu'à un an, selon la valeur de l'objet. "Pour le cas des téléphones, avant nous étions sur six mois, désormais nous sommes à quatre mois", développe la responsable du service.

Une fois ce délai passé, certains objets vont connaître une nouvelle vie : "Pour les pièces d'identité et cartes bancaires, ça part forcément en destruction. En revanche, pour les objets qui peuvent être réutilisés, on travaille avec des associations qui vont les remettre en état et vont pouvoir les revendre."

Alors, si vous avez perdu un objet, rendez-vous au service situé à côté de l'hôtel de ville. C'est ouvert du lundi au vendredi.