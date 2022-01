Rouen : 140 arbres abattus, 236 plantés d'ici début 2014

Ainsi, d'ici au début de l'année prochaine, 140 arbres, malades, "vieillissants", trop grands pour la ville ou empêchant une diversité de variétés, seront abattus. Dans le même temps, la Ville de Rouen en plantera 236, assure-t-elle. Par exemple, une vingtaine d'arbres sont supprimés dans le cimetière Monumental et 47 nouveaux sujets plantés, 19 seront abattus rue de Grieu pour 10 replantés, 10 abattus rue Mollien pour 9 replantés, 3 abattus rue Chasselièvre sans replantation, etc.

"La Ville intervient ainsi en divers lieux dans les prochaines semaines afin de remplacer des arbres vieillissants ou posant problème sur l'espace public, explique la municipalité. Les replantations sont programmées durant l’hiver prochain, avec le double objectif d’élargir la gamme variétale, et de planter des arbres aux dimensions plus en phase avec le bâti".

On dénombre 20.000 arbres sur le territoire public de Rouen, hors pentes boisées, et 125 genres différents. Le plus fréquent ? Le platane.