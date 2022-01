D-Day, des milliers de silhouettes sur le sable à Arromanches

A l'initiative de l'association britannique "Sand in your eye", pour commémorer la journée de la paix, les volontaires devaient dessiner à marée basse quelque 9.000 silhouettes, sur cette plage du Débarquement, en utilisant de grands pochoirs à l'intérieur desquels ils ratissaient le sable.

A marée montante, les flots devaient ensuite effacer les silhouettes, "une image qui symbolise toutes les vies perdues" ce jour-là, toutes nationalités confondues, a résumé Orlane Godin, agent d'accueil à l'office de tourisme d'Arromanches-les-Bains.

Ce projet, baptisé "The Day of the Fallen" ("Le jour des vies perdues"), a pour objectif de "rendre hommage à toutes les personnes, soldats ou civils", mortes durant le D-Day, selon l'office.

L'association "Sand in your eye" a été créée en 2005 par Jamie Wardley, un sculpteur sur sable originaire de Bradford, en Angleterre.

Les célébrations internationales du 70e anniversaire du D-Day se tiendront le 6 juin prochain sur la plage de Sword, près de Ouistreham (Calvados), l'une des cinq plages du Débarquement avec Utah, Omaha, Gold et Juno.