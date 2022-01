On vit de plus en plus vieux en Basse-Normandie !

77,6 ans pour un homme et 84,9 ans pour une femme. Ce sont les espérances de vie des Bas-Normands à la naissance en 2011. Cela représente 2,7 années supplémentaires pour un homme et 1,9 année en plus pour les femmes par rapport aux chiffres de 2000.

Toutefois, l'espérance de vie des ces messieurs restent bien en-deça de la moyenne nationale de 78,4 ans. En revanche, ces dames font mieux que les Françaises dans leur ensemble qui affichent 84,8 ans. Côté département, mieux vaut vivre dans le Calvados (77,7 ans) si vous êtes un homme et dans la Manche si vous êtes une femme (85,1 ans).

Retrouvez ci-dessous le détail des espérances de vie par sexe et par département en Basse-Normandie entre 2000 et 2011.