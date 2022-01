A Sotteville, une entreprise achète une voiture électrique pour ses salariés

Sur son site de Sotteville-lès-Rouen, la société Cofely Ineo, filiale de GDF Suez, propose désormais une voiture électrique à ses 30 salariés, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, en autopartage et en libre-service. Le dispositif, appelé ZenGo, existe déjà dans les agences Cofely Ineo de Paris, Dijon et Toulouse.

"D'ici fin 2014, Cofely Ineo envisage de déployer 100 véhicules en autopartage pour les déplacements professionnels de ses salariés", précise la société.