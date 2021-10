Carter Cash, à chacun sa pièce

En 2002, Eric Derville, fondateur du groupe français Norauto, réfléchit à un concept de magasin discount proposant pièces automobiles, accessoires et pneumatiques, tout en permettant aux clients de faire vidanger leur véhicule ou de monter les pneus. Carter Cash est né. Quelques années plus tard, en novembre 2010, l’enseigne a ouvert son 24e magasin, à Sotteville-lès-Rouen. “On ne se dit pas le moins cher mais nous proposons des produits à prix bas”, précise Nicolas Chicoisne, le directeur. A chaque référence de produit correspond une marque, excepté l’univers du pneumatique, puisque 1 500 pneus de marques différentes sont référencés.

Au total, le magasin propose pas moins de 4 000 références de pièces automobiles, en libre service. Chaque collaborateur est à la fois vendeur et monteur. A une époque où les coûts ont fortement augmenté, de plus en plus de clients achètent les pièces puis réparent eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur réseau familial et amical. “Les bricoleurs constituent une grosse partie de notre clientèle. Lorsqu’un client cherche un garagiste, nous l’orientons en général vers des garages locaux que nous connaissons”.

Pratique. Carter Cash, 16 Bd industriel, à Sotteville. Tél. 02 32 08 18 11.