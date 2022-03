Sotteville, place forte du câble

"Un chantier qui s’arrête à cause d’un câble de levage cassé, c’est plusieurs milliers d’euros perdus par jour", affirme Philippe Dautheville-Guibal, responsable de la SNCNO. “Nous intervenons de sorte qu’il puisse reprendre deux heures après et non deux jours”. La Corderie du Nord Ouest est devenue une institution. En 150 ans d’existence, l’entreprise a connu de multiples passations. En août 2011, c’est Chaubeyre, entreprise euroise spécialisée dans le matériel de levage, qui en a pris le contrôle.

Si la fabrication des cordes et ficelleries est désormais réalisée dans l’Eure, la câblerie est maintenue sur le site de Sotteville. Les câbles en acier, fabriqués en France, “arrivent finis et traités”. La tâche des ouvriers “consiste à les façonner afin de répondre aux souhaits des clients”. Car les utilisations sont multiples, très diversifiées et peu visibles. Qui s’ingénie à décortiquer les structures métalliques ? Les câbles peuvent servir à agencer des systèmes d’arrimage, de traction, de levage ; ils servent à clôturer les champs, à maintenir les panneaux d’affichage dans les magasins...

Pratique. SNCNO, Corderie du Nord Ouest, 6 rue François Arago, Sotteville-lès-Rouen, 02 35 72 52 41.