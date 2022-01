Jusqu'au mois d'Avril 2014 22 compagnies de théâtre, musique, danse et cirque vont se succéder sur des scènes et surtout dans des salles parfois inattendue. En tout 104 représentations seront données dans plus d'une vingtaine de communes manchoises. Plus de 12 000 spectateurs sont attendus.

Ecoutez Patrice Pille, conseiller général en charge de la culture au sein de l'instance départementale.