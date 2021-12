Paysage varié et peu de difficultés à travers les premiers méandres de l’Orne avec passage dans des chemins, prés et sous-bois. Au programme trois courses nature (9, 18 et 30 km), des courses jeunes, une rando et une marche nordique (9,18 km).

Renseignements et inscriptions : Philippe Leveillé au 09 50 26 61 61

Ecoutez, Philippe Leveillé, l'organisateur de cet événement.