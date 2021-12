Depuis ce mardi matin, les grands axes de Rouen et agglo sont plus chargés qu'à l'accoutumée, comme le révèle le site internet trafic.rouen.fr, mis en place depuis la fermeture du Pont Mathilde. A 9h, l'avenue Rondeaux dans le sens sud-nord et une partie des boulevards rive droite sont saturés.

Le trafic en temps réel sur trafic.rouen.fr

