Il poignarde sa compagne

Ce drame d'une grande violence s'est déroulé dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mai, au foyer des demandeurs d'asile de Notre-Dame de la Charité, rue de Falaise à Caen. À la suite d'un différend conjugal entre deux ressortissants d'Afrique de l'Est, un Éthiopien de 36 ans a porté trois coups de couteau à sa compagne. La victime, une Érythréenne de 26 ans, a été touchée au dos, à l'épaule et au visage. Admise au CHU de Caen dans un état très grave, son pronostic vital n'est pas engagé. De son côté, l'auteur des coups de couteau a été interpellé par les policiers peu après 3 heures du matin. Il a ensuite été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Caen.



Témoins entendus

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la Sûreté départementale du Calvados. Des témoins, résidant au foyer des demandeurs d'asile et, pour certains, ayant vu la scène, ont été entendus par les enquêteurs pendant la journée de mardi. Selon les premiers éléments de l'enquête, rien ne semblait pouvoir arrêter la furie du compagnon.

Mardi 4 mai dans la soirée, on attendait toujours la décision du parquet sur les suites judiciaires de cette tentative d'homicide. La barrière de la langue rendant les interrogatoires difficiles et l'enquête plus longue.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire