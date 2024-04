Caen. [Vidéo] Homicide : "Garder le corps d'un enfant aussi longtemps est rare"

Des faits d'une violence extrême et rare. Un bébé de quatre mois et demi a été retrouvé mort dans le quartier du Chemin Vert à Caen jeudi 4 avril, trois semaines après son décès dans un appartement. Le cadavre a été retrouvé dans l'une des pièces du logement, recouvert par des draps, couvertures et sacs plastiques afin "d'éviter la propagation des odeurs de décomposition", précise le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue.

"C'est un drame humain"

24 heures après le début de l'enquête, les parents, un homme de 25 ans, et une femme de 21 ans, sont toujours en garde à vue. Selon leurs déclarations, le père aurait tué son propre fils. La mère n'aurait pas porté de coups. "C'est un drame humain. Ces deux parents ont vécu pendant plus de quinze jours avec le corps de leur enfant à la maison. C'est rare. C'est la première fois que je suis confronté à une telle situation", confie le parquet de Caen.

Que s'est-il passé ?

Un climat de violence semblait régner dans cette famille, qui a un autre enfant de quatre ans et demi. La maman de l'enfant avance être elle-même victime de violences physiques et psychologiques de la part de son conjoint. Celle-ci n'avait jamais signalé ces violences ou déposé plainte.

Qu'est-ce qui a pu pousser le père a un tel acte ? Dans quelles circonstances le bébé est-il mort ? Pourquoi avoir caché l'enfant pendant trois semaines ? Tant de questions qu'il reste à résoudre par les enquêteurs. Selon les premiers éléments, le Procureur avance que "le père semblait avoir du mal à supporter les cris et contraintes d'un bébé".

Des désaccords entre les parents

Lors des interrogatoires, le couple exprime un désaccord sur plusieurs éléments. "Il y a de nombreuses questions qui restent en suspend sur ce qu'il s'est passé avant et après la mort de l'enfant. Il y a encore un long travail d'enquête pour comprendre comment la famille en est arrivée là", avance Joël Garrigue.

L'enquête se poursuit. La famille et les voisins sont auditionnés par la police judiciaire de Caen. Une autopsie du corps aura lieu en début de semaine prochaine afin d'en savoir plus sur la nature exacte des lésions et ce qui a entrainé la mort du bébé.