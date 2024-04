Caen. Homicide : le bébé était mort depuis trois semaines

Ce drame sème le chaos dans le quartier du Chemin Vert à Caen. Jeudi 4 avril, un nourrisson de quatre mois et demi a été retrouvé mort dans un appartement, rue de Bourgogne.

Tué par son père

Les parents, un homme de 25 ans et une femme de 21 ans, ont été placés en garde à vue. Selon leurs déclarations, le bébé serait décédé depuis trois semaines "à la suite de coups portés par son père", selon le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue.

Le cadavre recouvert par des vêtements

Le cadavre a été découvert "en état de décomposition avancé". Il serait ensuite resté dans une pièce, "recouvert de plusieurs couches de textiles et objets" destinés à éviter la propagation des odeurs de décomposition.

Les parents sont actuellement en garde à vue. La mère de l'enfant déclare également avoir subi des violences de la part de son compagnon. Ne supportant plus la situation, c'est elle qui a donné l'alerte. Elle a décidé de faire appel à sa famille et aux forces de police jeudi 4 avril. Le couple a également un autre enfant, âgé de 4 à 5 ans.

Dans un communiqué, le procureur de la République de Caen précise qu'à ce stade, "il demeure d'importances divergences entre les versions des deux gardés à vue" et que "de nombreuses investigations sont en cours pour établir précisément les faits et les rôles de chacun avant et après le décès de l'enfant".

Une information judiciaire sera ouverte samedi 6 avril.