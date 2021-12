L'aménagement de l'éco-quartier de Verson a commencé

Six ans après le début des premières négociations, le vaste chantier de l'éco-quartier de Verson a débuté en juillet par la création de la première rue. Cette dernière matérialise le début de travaux qui devraient durer une bonne dizaine d'années.

Gonfler le parc social

650 logements doivent sortir de terre sur 20,3 hectares, au cœur d'un formidable poumon vert réparti sur une surface deux fois plus grande. "Tout l'enjeu pour nous a été et reste de garder le contrôle de ce qui va sortir de terre", indique Michel Marie, le maire de cette commune de 3 700 âmes qui pourrait en compter 4 500 dans dix ans. Le secteur a ainsi été requalifié en zone d'aménagement concerté en 2010, alors que les premiers permis de construire sont attendus d'ici la fin de l'été. Les 250 premiers logements seront livrés d'ici 2017.



Ces constructions permettront à Verson de rattraper son retard en matière de logement social, la commune n'en comptant que 14,5% aujourd'hui contre les 20% prévus par la loi. 25% des logements seront disponibles en accession sociale à la propriété, alors que 20% seront gérés par des offices HLM.

Rapprocher les voisins

La municipalité souhaite des projets innovants, quitte à employer des matériaux encore peut courants comme le zinc. La voiture devrait de son côté connaître des obstacles dans ce quartier peu propice à la circulation. Des parkings regrouperont les véhicules secondaires des ménages, alors qu'une seule place par maison est prévue. Les trottoirs n'existeront pas et la largeur de la chaussée sera la plus limitée possible.

"L'idée est aussi de favoriser les rapports entre voisins, l'un des grands échecs des zones pavillonnaires de ces 30 dernières années", prévient le maire. Nombreuses seront les maisons jumelées. Des jardins partagés pour la culture de fruits et légumes sont à l'étude.

Reste désormais à connaître la balance énergétique de ce quartier qui se veut résolument écologique. De l'aveu même du maire, le projet aurait pu être plus ambitieux en matière de production d'énergie renouvelable. "La réflexion a souffert par exemple des débats sur le photovoltaïque, à savoir si c'est bon pour l'environnement ou pas." Les eaux pluviales seront en tout cas récupérées, avant d'être filtrées.

Audio > Le maire, Michel Marie