Troyes-Caen (2-1) : Malherbe manque le test troyen

Malherbe n'a pas réussi la passe de quatre hier soir, vendredi 23 août, en Ligue 2 à Troyes. Leader du championnat avant ce match, les hommes de Patrice Garande ont chuté pour la première fois en quatre journées. Les Caennais avaient su égaliser à 11 minutes de la fin du temps réglementaire après avoir concédé l'ouverture du score dès la 22e minute de jeu. Contre le cours du jeu, l'ancien malherbiste Benjamin Nivet trouvait Stéphane Darbion qui d'une belle frappe, libérait le stade de l'Aube (1-0, 22e).

Longtemps, les Caennais ont donc dû courir derrière le score, jusqu'à ce que Livio Nabab fasse donc la différence. Entrés en jeu quelques minutes plus tôt, Fayçal Fajr et Livio Nabab combine parfaitement jusqu'à ce que ce dernier pousse le cuir au fond des filets (1-1, 79e). Mais c'était sans compter sur un ultime coup de pied arrêté troyens. A la réception d'une passe de Benjamin Nivet, Corentin Jean crucifiait Damien Perquis (2-1, 88e).

"Il y a de la frustration parce qu'on prend un but sur une phase arrêtée qu'on avait vue et travaillée", concédait le coach caennais, Patrice garande à la fin de la rencontre. "Et puis il y a de la frustration parce qu'on a loupé complètement notre première mi-temps, et même si on a eu une bonne réaction en seconde période, c'était trop peu." Les Caennais sont toujours sur le podium au classement et défieront Auxerre, mardi à d'Ornano en Coupe de la Ligue.