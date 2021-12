Rentrée TV, "Pep's", dès ce soir la nouvelle série courte de TF1

Pas moins de 19 personnages ont été imaginés pour cette série, soit six parents, six enfants et sept enseignants dont Søren Prévost dans le rôle du prof de sport quelque peu stéréotypé, "doté d'une intelligence limitée" - comme l'indique le communiqué de la chaîne - et en mal de reconnaissance pour sa discipline.

Autre personnage convenu de "Pep's" : Catalina Denis ("Taxi 4", "Go fast", "Nuit Blanche") qui incarne Audrey Joly, l'infirmière "sexy et glamour".



Est à noter que la réalisation de ce programme court a été confiée à deux habitués du genre, Denis Thybaud et Stephan Kopecky, déjà derrière une autre série à succès de la première chaîne, "Nos chers voisins", diffusé juste avant "Pep's".