Rentrée TV, "Friends" débarque ce soir en HD sur D8

Depuis son arrivée en France en 1996, "Friends" n'a jamais cessé d'être rediffusé sur de multiples chaînes. D8 s'ajoute donc à Canal Jimmy, les pionniers, France 2, NRJ 12, M6, W9 ou RTL 9. Mais la petite soeur de Canal+ sera la première chaîne française à proposer les tracas et joies des six amis new-yorkais en version remastérisée haute définition et en multilingue.

La médiocre qualité d'images de la version originale laissera place à une version restaurée que les inconditionnels de la série ont pu découvrir lors de la sortie Blu-ray de l'intégralité en novembre dernier.

Diffusé entre 1994 et 2004 aux États-Unis sur la chaîne NBC, Friends demeure l'une des séries les plus populaires de ces dernières années. La comédie concentre son intrigue sur dix années de la vie de six amis habitant Greenwich Village : Ross et Monica Geller (David Schwimmer et Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) et Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

Son succès n'a jamais été démenti par ses audiences, toujours restées au plus haut. Chaque saison rassemblait au moins vingt millions de téléspectateurs aux États-Unis. L'ultime épisode a même attiré plus de cinquante millions de fidèles.