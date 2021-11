Flashback sur les tubes de l'été : les années 2000 de "La Bomba" de King Africa aux Black Eyed Peas

La playlist "Soleil" des années 2000 :

01. King Africa, "La Bomba" (2000)

Le chanteur argentin Alan Duffy, connu sous le nom de King Africa, signe le tube de l'été 2000 avec "La Bomba", une reprise latino de du groupe bolivien Azul Azul.

Lien vidéo : http://youtu.be/QlPS16NeBO0

02. Christina Aguilera, Mya, Pink, Lil Kim, "Lady Marmalade" (2001)

Sortie pour la première fois en 1974, "Lady Marmalade" a fait l'objet de plusieurs versions de la part de Patti LaBelle, All Saints et Nanette Workman. La reprise de Christina Aguilera, Mya, Pink et Lil Kim pour la bande originale du film "Moulin rouge" a obtenu un grand succès en 2001 avec plus de 5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Lien vidéo : http://youtu.be/RQa7SvVCdZk

03. Las Ketchup, "Aserejé" (2002)

L'été 2002 est riche en tubes avec "Me gustas tù" de Manu Chao, "Stach Stach" des Bratisla Boys, "Love Don't Let Me Go" de David Guetta ou encore "Whenever Wherever" de Shakira. Sorti en juillet 2002, le titre "Aserejé" du groupe de trois soeurs espagnoles Las Ketchup se place en tête des hit-parades dans 26 pays différents.

Lien vidéo : http://dai.ly/x2g7ea

04. Dj Bobo, "Chihuahua" (2003)

Le DJ suisse Peter René Cipriano Baumann impose son tube de l'été, "Chihuahua", en 2003. En 2007, le musicien a représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson.

Lien vidéo : http://youtu.be/G7QME0bzZuA

05. O-Zone, "Dragostea Din Tei" (2004)

Tube du groupe moldave O-Zone, "Dragostea Din Tei" s'est placé en tête des ventes en France et dans de nombreux pays européens avant de connaître une nouvelle jeunesse aux États-Unis.

Lien vidéo : http://youtu.be/jRx5PrAlUdY

06. Juanes, "La Camisa Negra" (2005)

Cette chanson qui mêle le folklore colombien et la pop latino obtient un grand succès dans le monde. Le titre rivalise dans de nombreux pays avec le tube d'une autre Colombienne ce même été, "La Tortura" de Shakira, en duo avec l'Espagnol Alejandro Sanz.

Lien vidéo : http://youtu.be/kRt2sRyup6A

07. Shakira & Wyclef Jean, "Hips Don't Lie" (2006)

Tube de l'été par excellence, "Hips Don't Lie" en duo avec Wyclef Jean, extrait de l'album "Oral Fixation Vol. 2"de Shakira, s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et placé en tête des charts dans une trentaine de pays. La chanteuse colombienne a interprété ce titre lors de la finale de la Coupe du monde de football de 2006.

Lien vidéo : http://youtu.be/DUT5rEU6pqM

08. Mika, "Relax Take It Easy" (2007)

Deux titres connaissent à l'été 2007 un grand succès : "D.A.N.C.E" de Justice et "Relax Take It Easy" de Mika. Le chanteur libanais s'impose, cette même année, dans les hit-parades du monde entier avec son album "Life in Cartoon Motion", écoulé à plus de 19 millions d'exemplaires.

Lien vidéo : http://youtu.be/RVmG_d3HKBA

09. Laurent Wolf feat. Eric Carter, "No Stress" (2008)

Le DJ toulousain Laurent Wolf prend une dimension internationale avec son tube "No Stress" qui se place en tête des ventes de singles et des clubs dans de nombreux pays européens.

Lien vidéo : http://youtu.be/bVRnMrl2oj8

10. Black Eyed Peas feat. David Guetta & Fred Rister, "I Gotta Feeling" (2009)

Énorme succès dans le monde entier, chanson la plus téléchargée de tous les temps aux États-Unis (6,4 millions de téléchargements sur iTunes USA), ce titre est né d'un simple échange de mails entre le groupe et David Guetta qui a mixé l'ensemble.

Lien vidéo : http://youtu.be/QX6f7skfA3g